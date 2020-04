LAZZATE – Ancora un lutto a Lazzate a causa del coronovirus, ne dà notizia il sindaco, Loredana Pizzi.

Purtroppo devo comunicare che un’altra persona ci ha lasciato a causa del Covid-19. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e una preghiera e un ricordo a chi se ne è andato per sempre. I casi positivi al virus ad oggi sono sempre 28 in totale, di cui 5 decessi.

Le persone in sorveglianza attiva invece sono in aumento. Ad oggi sono 31. Il motivo di questo aumento è dato dall’applicazione da parte dei medici di base dei protocolli stabiliti dal DGR 11/2986, che prevedono che i soggetti che presentano sintomatologia seminfluenzale, senza che abbiano avuto contatti con un caso positivo, vengano posti in isolamento domiciliare che viene esteso anche ai loro contatti. Infatti i casi comunicati da Ats sono per lo più riferiti a interi nuclei familiari. Il numero dei casi in sorveglianza attiva non è quindi da intendersi come un dato negativo in quanto l’applicazione di questi protocolli limita al massimo il possibile propagarsi del virus.