ROVELLO PORRO – “Malgrado la situazione in cui ci troviamo, ci siamo voluti comunque ritrovare qui per “fare memoria”, che è la cifra sintetica di fare memoria, altrimenti si rischia di brancolare nel buio”. Così il parroco di Rovello Porro, don Fabio Molteni, alla cerimonia che si è svolta questa mattina in paese con il sindaco Paolo Pavan per il 25 aprile, Festa dell Liberazione. Dopo la cerimonia davanti alla chiesa, il sindaco Pavan si è recato ai monumenti per rendere omaggio ai defunti.

25 aprile 2020 – La benedizione di Don Fabio 25 aprile 2020 – La benedizione di Don Fabio Posted by Comune di Rovello Porro on Saturday, 25 April 2020

(foto: il sindaco di Rovello Porro, Paolo Pavan; con il parroco don Fabio Molteni)

