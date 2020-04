UBOLDO – Una cerimonia essenziale, con il sindaco Luigi Clerici in fascia tricolore che ha deposto una corona d’alloro sul monumento ai caduti. Così nel pieno rispetto delle normative si è tenuta la celebrazione del 25 aprile a Uboldo.

La commemorazione del 25 Aprile, oggi più che mai, deve essere un’occasione di unità tra le varie componenti delle nostra società che si riconoscono nei fondamentali valori comuni sanciti nella Costituzione: la libertà, la giustizia, il rispetto dell’altro, la corresponsabilità, la forza del dialogo, la pace.

È la festa di un popolo che si identifica in questi valori, che tiene saldo il binomio Unità e Libertà.

Mantenendo viva la memoria di quel giorno, possiamo essere davvero eredi di quegli uomini e quelle donne che lottarono e morirono per la nostra libertà: partigiani sui monti, uomini e donne nei campi di concentramento, internati o nelle carceri, nascondendo profughi e ebrei o sfamando sfollati.

Questa eredità fa sì che il 25 aprile sia la Festa di tutti gli Italiani. Da quel giorno il popolo italiano fissava nella storia i tratti fondamentali della propria identità di Stato moderno, democratico e repubblicano.

Il 75° anniversario della Liberazione cade in un momento difficile e complesso. La pandemia del Covid 19 ci ha portato a vivere una quotidianità che mai avremmo immaginato; oggi dobbiamo ritornare a lottare per respingere un tiranno invasore perfido, malvagio e silenzioso.

La cerimonia di oggi è dunque l’occasione per riflettere sul presente, nel quale abbiamo tutti la responsabilità e il dovere di costruire un futuro in cui un’intesa attiva consolidi la democrazia e la pace.

L’epidemia con il suo carico di minacce ed incertezze ci potrà portare a pensare e ad agire come fossimo in una emergenza continua.

Quel che valeva fino a ieri, oggi può essere sacrificato. Ciò che prima era inconcepibile, oggi può apparire persino inevitabile.

Occorre, allora, lo stesso coraggio e la stessa determinazione di coloro che lottarono per la liberazione; oggi tutti noi dobbiamo seguire il loro esempio, dobbiamo ripercorrere quell’ideale per realizzare una democrazia solida, ancorata ad un sano spirito di servizio e tesa al bene comune per scongiurare la possibilità che in questa emergenza ci possano essere imposte restrizioni e rinunce che ledano in qualche modo i nostri diritti e quelle garanzie proprie di una democrazia liberale.

W l’Italia, W il popolo italiano che si è dimostrato ancora una volta composto da persone eccezionali, uomini e donne che hanno messo e continuano a mettere a rischio la propria incolumità e la propria vita per gli altri, persone comuni, volontari, che con il loro impegno stanno contribuendo in maniera significativa a ritrovare un poco di serenità e a rivedere una piccola luce di speranza là in fondo a questo tunnel.

Insieme ce la faremo!

