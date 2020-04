VARESE / LAZZATE – “Mi vedo costretto a rispondere al consigliere regionale varesino Samuele Astuti del Pd che ieri sera sul Tg3 ha fatto una polemica becera coinvolgendo i consiglieri regionali, che non mi risulta abbiano fatto tamponi forniti dal Pirellone”. Così Andrea Monti, vice capogruppo della Lega in consiglio regionale sulle dichiarazioni del consigliere Astuti (Pd), relative all’acquisto di tamponi da parte di Palazzo Pirelli.

“Per quanto riguarda il sottoscritto – prosegue Andrea Monti, che è anche assessore a Lazzate – dichiaro di non avere mai eseguito, mai richiesto e che non mi sia stato mai offerto alcun tampone da parte del Consiglio regionale della Lombardia. Invito quindi Astuti a tirare fuori i nomi: se qualche consigliere regionale del Pd, o membro del loro staff, ha usufruito dei tamponi sarebbe una cosa grave e andrebbe detta pubblicamente. Detto questo viene da pensare che Astuti, diventato famoso per l’uscita sul tracciamento del Dna dalle cacche dei cani, oggi ne abbia pestata una”.

