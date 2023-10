LAZZATE – Le strade di Lazzate si sono tinte di un vivace rosa nella giornata della scorsa domenica 8 ottobre, quando circa 700 cittadini di tutte le età hanno marciato per l’evento benefico “Ciocccorosa”.

La marcia benefica ha coinvolto moltissimi lazzatesi hanno camminato con entusiasmo per le strade cittadine. Due gli speciali punti ristoro lungo percorso: i “cioccoristori” hanno offerto una dolce pausa per tutti i corridori, che poi hanno anche potuto gustare, a fine percorso, un risotto al melograno rosa, creato e servito proprio per l’evento. Apprezzatissimi anche i dolci a base di cioccolato e gelato al cioccolato rosa.

L’evento ha riservato anche premi ai gruppi più numerosi e alla partecipante più giovane, la piccolissima Ginevra, di soli tre mesi.

La manifestazione è nata in ricordo di Gianmario Longoni e Rosy Capoferri, per i quali è stato piantato un ulivo nel parchetto 123 stella, mentre l’intero ricavato dalla marcia verrà devoluto all’Aism.

(foto dalla pagina Facebook di Andrea Monti)

