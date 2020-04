LAZZATE – “25 aprile 2020. Vista l’impossibilità di celebrare pubblicamente la ricorrenza del 25 aprile a causa dell’emergenza sanitaria, questa mattina abbiamo deposto sul monumento dei caduti e al cimitero una corona a nome di tutta la cittadinanza”. Così il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi che ieri ha partecipato alle celebrazioni della Liberazione, davanti al monumento ai Caduti ed al cimitero lazzatese, anche a nome dei concittadini che, per via dell’emergenza coronavirus, non hanno avuto la possibilità di essere presenti.

(foto: l’omaggio ai defunti al cimitero di Lazzate da parte del sindaco, Loredana Pizzi)

26042020