SARONNO – “I casting vanno avanti tutto l’anno…” si intitola così il divertente video realizzato da Daniele Giulietti e Roberto Albanesi, primo attore (ed ex calciatore professionista, bomber del Fbc Saronno e ormai saronnese d’adozione), l’altro regista di Casalpusterlengo che ha nei mesi scorsi girato a Saronno il suo ultimo film, “Le mirabolanti avventure di Faga”.

I Casting vanno avanti nonostante tutto…Questo è l’ultimo fatto on line direttamente con il regista Roberto Albanesi per il suo prossimo film, grazie per avermi concesso la pubblicazione Speriamo bene…. speriamo un una botta di….iorestoacasa e faccio casting Posted by Daniele Giulietti on Saturday, 25 April 2020

Dunque, “I casting vanno avanti nonostante tutto”, parodia di un “serio” provino nel quale Giulietti va a caccia di un ruolo con il regista Albanesi. Ne succederanno di tutti i colori… un simpatico corto proposto su Facebook. Il tutto in attesa de “Le mirabolanti avventure…” che è in fase di post produzione e verrà presentato, anche a Saronno, non appena sarà superata l’emergenza coronavirus, ferma l’attività anche in questo settore. Giulietti è stato recentemente intervistato dalla direttrice de ilSaronno, Sara Giudici.

(foto: un set a Cascina Colombara di “Le mirabolanti avventure di Faga”, film indipendente in buona parte girato a Saronno fra centro e periferia, nei mesi scorsi)

26042020