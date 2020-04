SOLARO – Con tutto lo sport fermo, ed anzi i campionati e tornei giovanili cancellati per questa stagione – a causa dell’emergenza coronavirus – stessa sorte è ieri toccata anche a “Prima calci… a primavera”, il tradizionale torneo promosso il 25 aprile sui propri campi dall’Universal Solaro.

Ma i dirigenti del club rossogiallo sono pronti a rilanciare e pensano già al futuro: “Il nostro torneo riservato alla Scuola calcio non si è potuto tenere, ma siamo sicuri che l’anno prossimo sarà ancora più bello!” L’evento, infatti, tornerà ad essere proposto nel 2021, e continuerà dunque a rappresentare un momento di incontro per i giovani della zona e naturalmente anche una vetrina per il “vivaio” dei vari club che vi prenderanno parte.

(foto: una delle formazioni giovanili dell’Universal Solaro che avrebbe dovuto partecipare a “Primi calci… a primavera”. Il torneo solarese è stato forzatamente cancellato a causa dell’emergenza coronavirus che ha fermato tutto lo sport nazionale)

26042020