MILANO – Meno di mille persone contagiate, questo il dato del coronavirus oggi in Lombardia con dato però in salita rispetto a ieri. Scendo notevolmente i decessi, con uno dei dati più bassi da settimane, “solo” +53 oggi. In calo (di poco) anche quello dei ricoveri ospedalieri, più consistente quello delle persone che hanno avuto bisogno della terapia intensiva.

Di seguito i dati dei contagi odierni in Lombardia e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 72.889 (+920)

ieri: 71.969 (+713)

l’altro ieri: 71.256 (+1.091)

– i decessi: 13.325 (+56)

ieri: 13.269 (+163)

l’altro ieri: 13.106 (+166)

– in terapia intensiva: 706 (-18)

ieri: 724 (-32)

l’altro ieri: 756 (-34)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.481 (-8)

ieri: 8.489 (-302)

l’altro ieri: 8.791 (-401)

– i tamponi effettuati: 337.797 (+10.857)

ieri: 326.940 (+12.642)

l’altro ieri: 314.298 (+11.583)

– i dimessi: 47.062 (+890)

ieri: 46.172

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

26042020