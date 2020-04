TURATE – Vandali in azione contro il cippo commemorativo dei Martiri delle Foibe a Turate: qualcuno ha rovinato la targa e sul monumento questa mattina è stata trovata una tanichetta di benzina, lasciata lì a scopo intimidatorio oppure da parte di chi per qualche motivo non ha fatto in tempo ad usarla.

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi dell’accaduto ed a segnalarlo all’Amministrazione comunale: nei prossimi giorni si provvederà alle sistemazioni del caso. E sono al contempo iniziati tutti gli accertamenti del caso: a quanto pare nessuno ha visto persone sospette, non è neppure chiaro quando esattamente il vandalismo sia stato compiuto. Uno “sfregio” al monumento, che per fortuna ha fatto pochi danni. Si è adesso alla ricerca di qualcuno che magari abbia notato movimento sospetti e possa fornire elementi alle indagini in corso.

1 di 3

(foto: la tanica di benzina lasciata sul monumento e la targa del monumento, che è stata danneggiata)

27042020