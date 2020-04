Campanella: “Non posso più portare i compiti a domicilio. Invidia e cattiveria mi hanno bloccato”

CISLAGO – “Mi spiace veramente tanto”. Si conclude così il post di Marzia Campanella, ex assessore che comunica di non poter continuare con il servizio di stampa compiti.

“A voi carissimi concittadini, che avete e avreste gradito continuare ad usufruire del mio servizio di cortesia (di stampa compiti ndr), vi informo che da oggi purtroppo non potrò più effettuarlo, per questo ringrazio l’invidia e la cattiveria di qualche mio ex (non fidanzato), che ha fatto notare a chi di dovere, che non ricoprendo più la carica di assessore e non avendo più un permesso comunale, devo attenermi alle misure di sicurezza covid-19 e questo purtroppo va solo a discapito di tutte quelle famiglie che hanno necessariamente bisogno di questo supporto”.

Non manca l’amarezza: “Consiglio a tutti voi, che da oggi in poi non potete rivolgervi alla sottoscritta, di chiedere tutte le informazioni inerenti alle mie ex delege; Istruzione, Cultura, Commercio e Rapporti con le Associazioni, all’amministrazione comunale e a chi ricoprirà la mia ex carica. Credetemi mi spiace veramente tanto, soprattutto in questo periodo, non poter offrire il mio supporto, ma comprenderete che non posso permettermi una denuncia o una multa per non avere i permessi necessari e quindi violare le regole”.

