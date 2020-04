Finisce fuori strada e arriva l’ambulanza, ma lui rifiuta e… torna a casa

SOLARO – Sembra abbia fatto tutto da solo l’uomo di 62 anni che lunedì, nel tardo pomeriggio, è finito fuori strada in piazza San Pietro. Ha perso il controllo della vettura ed ha sbattuto contro gli alberi a lato della carreggiata. L’auto, un’Alfa Romeo, è rimasta danneggiata sia sull’anteriore che sul posteriore e sono scoppiati numerosi airbag. Sul posto si è portata un’autoambulanza ma il guidatore ha preferito rifiutare i soccorsi, non avendo riportato ferite di rilievo. In piazza San Pietro è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale di Solaro che ha aiutato nei soccorsi e si è occupata delle verifiche del caso. Alla fine l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo invece tornare a casa, non appena è stato possibile rimuovere l’automobile che era finita a lato della strada. La situazione è rientrata dopo qualche minuto di lavoro e la via è stata sgomberata ed è tornata al normale traffico, comunque molto poco sostenuto visto il periodo di restrizioni.

29042020