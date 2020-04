SARONNO – Si a finire Pedemontana, “ma pensiamo anche alla Pedemontana ferroviaria”. Questo il messaggio lanciato anche dai social dal Comitato viaggiatori Trenord Nodo di Saronno, dopo la recente decisione di Regione Lombardia di ricapitalizzare Serravalle, la società che gestisce anche Pedemontana, per favorire il completamente dell’opera. “Regione Lombardia annuncia la ricapitalizzazione di Serravalle SpA per completare Pedemontana da Meda a Brembate – ricordano dal comitato dei pendolari – Pragmaticamente è una notizia positiva perché una volta che inizi un’opera, non completarla è uno spreco doppio e comunque si scarica un asse stradale sovraffollato”.

Ma, proseguono, “piuttosto rilanciamo chiedendo: a quando la Pedemontana ferroviaria, ovvero il collegamento Gallarate, Malpensa, Saronno, Seregno, Carnate sino a Bergamo senza cambio treno? Un collegamento che serve per avvicinare queste città che scaricherebbe tanto il nodo di Milano in crisi, già previsto dalla Regione ma solo sulla carta”.

(foto archivio: una immagine della stazione ferroviaria di Saronno centro)

29042020