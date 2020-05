SARONNO – Il quartiere Matteotti sta rispettando questi ultimi giorni di completo lockdown: in attesa di lunedì 4 maggio, quando sono previste alcune parziali riaperture, le strade e piazze del popoloso e periferico rione saronnese restano sostanzialmente vuote, lo stesso vale anche per il parco comunale ed il sagrato della parrocchia di San Giuseppe, abituali punti di incontro e socialità per i cittadini.

(foto: alcune immagini del quartiere Matteotti di Saronno. Poca gente in giro, con parchi e sagrato della chiesa parrocchiale vuoti, in ottemperanza al decreto per l’emergenza coronavirus che impone di restare in casa per evitare la diffusione del contagio)

02052020