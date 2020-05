ROVELLASCA – Una citazione alla posizione nove tra le “notizie della quarantena” se la sono guadagnate anche le 2 multe comminate a Rovellasca per il mancato rispetto del lockdown da parte di un parrucchiere e del suo cliente.

Venerdì sera nel programma “Propaganda live” condotto da Diego Bianchi su La7 è arrivata anche la citazione per il controllo effettuato dai carabinieri che hanno notato come un residente avesse i capelli “un po’ troppo in ordine”.

Ma cosa era successo esattamente? In centro a Rovellasca una pattuglia della polizia locale aveva notato il cittadino con i capelli che apparivano appena tagliati, lo avevano fermato e chiesto chiarimenti. Era appena uscito dal parrucchiere, che era in attività malgrado non sia possibile in questo periodo.

E’ finita che il barbiere è stato multato, 290 euro: stesso copione per il cliente; sempre che paghino immediata la sanzione. Per il parrucchiere anche la segnalazione della prefettura di Como per essere rimasto aperto malgrado per quella categoria sia proibito.