MILANO – “Stiamo incrociando tutti i dati, il tasso di contagi R0 è di 0.80 Italia, ma in Lombardia è sceso a 0.75, importante è rimanere sotto 1 perchè vuol dire che ogni persona contagiata, ne contagia meno di un’altra. Per ora siamo al di sotto della media italiana, dobbiamo rimanere sotto questo parametro”. Così il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, parlando oggi ai giornalisti.

Oggi in Lombardia si sono in tutto registrati +500 nuovi contagi, nel Varesotto +53, numeri inferiori nel comasco ed in Brianza.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

05052020