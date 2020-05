SARONNO – “Il Circolo di Fratelli d’Italia vuole raccomandare a tutti i cittadini di affrontare la cosiddetta “fase due” dell’emergenza con attenzione e cautela”.

Inizia così la nota di Fratelli d’italia inviata nelle ultime ore.

“Siamo tutti provati da questo lungo periodo di semi libertà e tutti quanti non vediamo l’ora di poter uscire di casa e riprendere abitudini tralasciate, attività di svago, coltivare affetti ed amicizie ma dobbiamo porre ancora grande attenzione ai comportamenti, perché il rischio è tutt’altro che passato.

Usciamo solo per vere urgenze o necessità, oltre che per attendere alle attività lavorative, manteniamo con rigore il distanziamento sociale, adottiamo tutte le precauzioni possibili a partire dall’uso di mascherine (o le alternative suggerite) e guanti, alla fondamentale costante igiene delle mani. Dobbiamo essere tutti consapevoli che potremo renderci conto degli effetti di questa parziale riapertura, sulla quale molto ci sarebbe da dire come più e più volte sottolineato dalla nostra presidente nazionale Giorgia Meloni, solo tra una quindicina di giorni. E se vogliamo evitare di tornare in una condizione di rigore ancora maggiore, dobbiamo porre, tutti quanti, la massima attenzione nei nostri comportamenti.

Per esempio l’Amministrazione ha deciso di riaprire parchi e giardini ed assolutamente fondamentale che nella fruizione di questi ulteriori spazi tutti rispettiamo attentamente le regole dettate in materia. Lo dobbiamo a noi stessi, alle nostre famiglie ed al prossimo e per questo confidiamo senza dubbi sul senso di responsabilità dei saronnesi”