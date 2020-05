SARONNO Via gli allergeni della primavera e in generale i resti poco graditi dal centro storico: ieri mattina è partita la pulizia dei portici.

Si tratta di una nuova tranche di un intervento abitudinario introdotto qualche anno fa dall’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone. Una sperimentazione che ha dato buoni riscontri sul fronte degli apprezzamenti di cittadini e commercianti e che da allora viene riproposta con regolarità.

“Un paio di volte all’anno, in autunno e in primavera – spiega l’esponente della Giunta – gli operatori organizzato al mattino presto un intervento di pulizia straordinaria dei portici e dei principali passaggi pedonali”. Non solo la raccolta di cartacce e mozziconi con il passaggio di ramazze e soffiatori ma una vera e propria pulizia con un prodotto innovativo che “lava” in modo osmotico anche gli allergeni.

L’opera continuerà nei prossimi giorni con particolare attenzione al quartiere della stazione dall’ingresso posteriore alle scale di via Primo maggio senza dimenticare il sottopassaggio dove spesso inquinamento e polveri sottili sembrano togliere il fiato ai pedoni.