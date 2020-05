Niente birra, niente pesce, niente musica: a Solaro cancellate tutte le Feste d’estate

SOLARO – Il gruppo delle Feste d’estate, in accordo con il comune e le stesse associazioni che lo compongono, ha preso la dolorosa ma unanime decisione di cancellare tutto il programma dei mesi di giugno e luglio, un programma che a Solaro propone una cosa come otto fine settimana di intrattenimento e buona cucina nella struttura del centro sportivo di corso Berlinguer. Salteranno così un’edizione della storica Sagra del pesce dell’associazione di pesca sportiva, per la Fratelli Campana sarebbe stata la 40esima edizione. Saltano poi la Festa della Birra che ha fatto negli ultimi dieci anni grandissimi numeri di pubblico anche grazie ai selezionati concerti e spettacoli sempre interessanti. E anche la Festa del Pd una delle più storiche di tutto il territorio comunale. La decisione è stata presa all’unanimità per l’impossibilità di garantire le distanze di sicurezza durante gli eventi. Anche nel caso in cui fosse arrivato il via libera per gli eventi con il pubblico, il rischio sarebbe stato quello di trovarsi di fronte a misure restrittive difficili da rispettare.

06052020