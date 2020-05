[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – “Se ci comporteremo con attenzione e seguendo le prescrizioni che ormai conosciamo, potremo conquistare un altro spazio di liberta’ e favorire cosi’ la piena ripartenza, soprattutto in vista della tappa del 18 maggio”. Cosi’ il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si e’ rivolto ai cittadini lombardi, alla vigilia del primo weekend post-lockdown, che funzionera’ come un test per gestire le prossime settimane e a cui guardano oggi le Istituzioni, gli scienziati e i tecnici per pianificare le imminenti aperture. “Questo e’ un momento delicatissimo – ha ammonito il presidente – i cittadini, che hanno capito di dover rispettare le regole del lockdown, mi auguro rispettino anche quelle necessarie nella Fase 2. Meglio fare un sacrificio in piu’ oggi per avere liberta’ completa domani”.

“Lo ribadisco, facciamo un’azione di cautela in piu’, piuttosto che una in meno. Evitiamo assembramenti – ha sottolineato – stiamo attenti a non entrare nei negozi se ci sono gia’ alcune persone, indossiamo sempre la mascherina o un altro indumento e laviamoci spesso le mani. Distanziamento e dispositivi di protezione sono alleati fondamentali per le uscite nei luoghi pubblici”. “Con queste piccole precauzioni usciremo completamente dall’infezione. E’ pero’ ancora fondamentale attenersi alle limitazioni. Facciamolo per la nostra salute, per la salute dei nostri cari e anche per il rilancio del nostro Paese e della nostra economia. Rilancio economico-produttivo che e’ decisivo per rimettere definitivamente in moto la nostra regione e

l’Italia intera”.

