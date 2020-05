CARONNO PERTUSELLA – Il campo? Un “campo da biliardo”, come si dice in questi casi. Allo stadio del softball di via Rossini a Bariola di Caronno Pertusella i volontari e dirigenti della Rheavendors Caronno hanno garantito la miglior manutenzione possibile, anche del manto erboso, pure in questo periodo di emergenza per il coronavirus e di forzato stop di tutte le attività sportiva.

La Fibs, Federazione italiana baseball e softball, ha previsto per sabato 13 giugno l’ipotetico debutto del campionato di serie A1, al quale prende parte anche Caronno. Ma con tutte le incognite del caso, la decisione finale della Fibs verrà presa, in accordo con i presidenti dei club, in base all’evolversi della situazione epidemiologica. E’ possibile un rinvio a metà luglio, oppure al peggio il definitivo annullamento della stagione agonistica, che quindi potrebbe anche non partire.

(foto: alcune immagini del campo di softball di Bariola, in perfette condizioni come sempre)

09052020