LIMBIATE – Ha riaperto mercoledì 6 maggio la piattaforma ecologica di Limbiate e, almeno fino a sabato, è stato un via vai di auto in fila per l’accesso.

Nelle giornate di venerdì 8 sabato 9 maggio, i veicoli che si sono messi in coda per attendere il proprio turno erano addirittura cinquanta, tanto che molti senaghesi hanno manifestato disagio per il fatto che il lungo serpentone arrivava oltre il confine territoriale.

Nell’annunciare l’apertura della piattaforma, l’amministrazione limbiatese si era raccomandata di non precipitarsi all’impianto di via XX Settembre, per evitare assembramenti, considerato che gli ingressi rimarranno contingentati: i cittadini però, impossibilitati ad accedere alla piattaforma per due mesi (se non per gli scarti vegetali), non hanno accolto l’invito. Le immagini video pubblicate sui social non lasciano molti dubbi sul difetto organizzativo e sono in molti ad augurarsi che venga introdotto il sistema degli appuntamenti per evitare il ripetersi della situazione.

11052020

(nella foto: l’auto dei vigili davanti alla piattaforma nella giornata di riapertura)