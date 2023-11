LIMBIATE – Due interventi delle ambulanze ieri a Limbiate. All’1.10 di notte è stata soccorsa una donna di 32 anni in via Monza: stava male e le è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva cioè bevuto troppo ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese in condizioni comunque non apparse preoccupanti.

Alle 18.15 domenicali intervento dell’autolettiga, oltre che dei carabinieri, anche in via Venezia per una automobile uscita di strada. In questo caso è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Desio in uomo di 48 anni, che comunque non è rimasto ferito gravamente.

(foto archivio: un intervento dei mezzi di soccorso sul territorio per una precedente emergenza sanitaria)

02112023