LIMBIATE – Non è mancato il lieto fine per la vicenda che ieri ha tenuto col fiato sospeso molti cittadini: in via Tolstoj un giovane si è barricato in casa. Era già successo il giorno prima, il copione si è ripetuto ieri attorno alel 12.30 quando il ragazzo si è chiuso dentro dicendo di non voler fare entrare nessuno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze.

Attorno alle 21.30 la vicenda si è conclusa, mentre alcuni pompieri erano saliti sul terrazzino di casa, dell’appartamento condominiale dove si trovava il giovane, il ragazzo ha spontaneamente aperto la porta di casa. Ora i militari dell’Arma stanno chiarendo tutti i contorni della vicenda.

03112023