LIMBIATE – Non è certo passato inosservato l’intervento di forze dell’ordine, con i carabinieri della Compagnia di Desio e la polizia locale oltre a vigiii del fuoco ed ambulanza oggi in via Tolstoj a Limbiate: una persona aveva dato in escendescenze e si era barricata in casa, nel proprio appartamento condominiale.

Il fatto si è verificato attorno alle 12.30, protagonista un ragazzo del posto che già il giorno prima si era chiuso nel proprio alloggio, in orario serale. I tutori dell’ordine hanno subito avviato opera di convincimento per convincerlo ad uscire.

(foto archivio)

03112023