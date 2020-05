SARONNO – Una bravata o un senzatetto a caccia di un riparo? Sono le due ipotesi fatte sull’effrazione avvenuta nel weekend allo stadio Colombo Gianetti. Qualcuno è entrato nell’area di gioco e si è infilato nel tunnel che porta agli spogliatoi. L’intruso trovando tutte le porte chiuse ha smontato un pannello della porta dell’infermeria e si è intrufolato nel piccolo spazio attrezzato con lettino e barella. Proprio su questa si è sdraiato dopo aver steso un telo di usando la cassetta del pronto soccorso come cuscino. Questo è quello che hanno trovato i responsabili del comune che hanno fatto un sopralluogo dopo aver scoperto l’incursione. A controllare la zona nella mattinata di domenica anche l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone. Lunedì gli operai comunali si sono occupati di riparare la porta bloccando ulteriormente ogni possibile accesso agli spazi dello stadio comunali dove in questi giorni sono ripresi, in linea con le normative, gli allenamenti degli atleti con valenza nazionale dell’Osa.

(foto: l’infermeria dello stadio)

