Cronaca

SARONNO – Un risarcimento che considerati i due imputati e gli aspetti erariali e d’immagine supera i tre milioni di euro. E’ quello che ha disposto ieri mercoledì 24 aprile la corte dei conti della Lombardia a favore dell’Asst Valle Olona per la vicenda della morti sospette in pronto soccorso che tanto hanno segnato l’ospedale di Saronno.

Una vicenda che dal punto di vista giudiziario è arrivata all’epilogo. A fine febbraio era arrivata la conferma della condanna al secondo ergastolo nei confronti di Leonardo Cazzaniga (ex viceprimario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno) per il decesso di Domenico Brasca, morto a 82 anni, il 18 agosto 2014, nella sua abitazione di Rovello Porro. Il 67enne è già stato condannato per le morti di 8 pazienti scoperte nell’ambito dell’operazione “Angeli e Demoni” dalla compagnia dei carabinieri di Saronno allora guidata dal capitano Giuseppe Regina. Proprio l’indagine del militari ha portato agli arresti del novembre 2016 del medico e della sua amante l’infermiera Laura Taroni condannata a trent’anni per la morte del marito e del suocero proprio in concorso con Cazzaniga.

Ieri è arrivata la condanna per Leonardo Cazzaniga a risarcire un danno all’Asst Valle Olona di oltre 2 milioni e 753 mila euro tra danno patrimoniale (che ammonta con precisione a 2.253.872,28) e danno all’immagine (quantificato in 500.000). Condannata anche Laura Taroni l’infermiera, pur non coinvolta nelle morte sospette in ospedale, è stata comunque ritenuta responsabile di un danno d’immagine per l’ospedale cittadino quantificato in un risarcimento di 400 mila euro. Per entrambi gli imputati, insomma sono state accolte integralmente le richieste dei sostituto procuratore Francesco Foggia.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti