CARONNO PERTUSELLA – Consiglio comunale in videoconferenza ma con la possibilità per addetti ai lavori e cittadini di assistervi in una sala con tutte le misure di sicurezza dettate dall’emergenza in corso. E’ la soluzione che domani sera applicherà l’Amministrazione comunale per l’assemblea cittadina con inizio alle 21.

“Io, il sindaco Marco Giudici e il segretario comunale saremo in presenza per poter gestire gli aspetti pratici dell’assemblea – spiega il presidente Silvio Maiocchi – i consiglieri saranno a casa (ma per loro saranno allestite due postazioni che potranno usare in caso di problemi tecnici). Per i giornalisti ed addetti ai lavori e cittadini che vogliano seguire il consiglio prepareremo una videoproiezione nella sala della biblioteca di via Capo Sile rispettando tutte le normative del caso”.

L’ordine del giorno è decisamente impegnativo che prevede tra l’altro il bilancio, la rinegoziazione dei mutui, una variante parziale del piano di governo del territorio per la realizzazione di tre tratti di pista ciclabile lungo l’area sud del comune da parte del parco del lura ed anche il conferimento delle benemerenze 2020.

Ovviamente l’accesso sarà consentito solo indossando la mascherina e nel rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza.

27052020