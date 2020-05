SARONNO – “In giro senza mascherina o con la mascherina abbassata? Siete degli ignorantotti!” Parola di Mario Busnelli, vicepresidente dell’associazione onlus Saronno point, che nelle scorse settimane ha fatto la spola fra Saronno, Busto Arsizio e Gallarate per accompagnare malati ed infermi fra i vari plessi ospedalieri. Alcuni reparti del nosocomio saronnese sono stati infatti trasferiti negli altri plessi della zona per fare posto ai pazienti affetti dal coronavirus. Insomma, Busnelli l’emergenza l’ha vissuta davvero in prima persona e non gli va giù quel che ha visto in questi giorni: “C’e’ chi da per scontato che il Coronavirus sia ormai sconfitto. Non è così!”

Busnelli (qui a lato con un altro volontario, in servizip per il trasporto pazienti dell’ospedale) parla dello scorso fine settimana quando “ho visto enormi gruppi di ragazzi senza mascherine, senza distanze precauzionali. Credo che sia giusto punire in maniera esemplare questi stupidotti senza cervello. Mi dispiace dire così, ma purtroppo la realtà dei fatti mi induce a giudicare questi baldi giovani un poco ignorantotti. Se il covid vi acchiappa non sapete cosa vi aspetta, poi siete untori tra le vostre famiglie dove magari avete genitori o nonni di una certa età. Se aumenteranno i contagi per tutti noi sarà la fine, già siamo sul ciglio di un precipizio, voi state forzando la spinta verso il baratro. Del virus non sappiamo nulla, come si comporta e come si evolve, sappiamo solo che i numeri non mancano ed i ricoveri ci sono tutt’ora. Abbiate giudizio: la libertà è bellissima, però purtroppo ci sono delle regole, sicuramente stancati dopo tanto tempo, ma non possiamo fare nulla se non seguire le regole. Siate responsabili!”

(foto: una immagine del centro, schierate anche le forze dell’ordine per evitare gli assembramenti)

27052020