[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CISLAGO – C’è chi ha spento la sigaretta sul volto di un minorenne e chi ha strappato il casco dalle mani ad un altro senza contare pugni, calci e minacce. Sono gli atti di bullismo che si sono registrati, giovedì sera alle 18,30, a Cislago da parte di un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni che se la sono presa con altrettanti coetanei cislaghesi.

La gang è arrivata in stazione in treno da Mozzate e Varese. Ben presto dopo una ricognizione in paese ha trovato un ragazzo da bullizzare. L’hanno fatto inginocchiare e gli hanno spento una sigaretta sulla faccia. Ad un altro ragazzo hanno strappato il casco. Qualcuno ha cercato di reagire e sono arrivate minacce, calci e pugni. La gazzarra non è passata inosservata e ben presto dei residenti hanno chiamato i carabinieri. L’arrivo delle pattuglie dalla stazione cittadina con il supporto dei colleghi del Radio mobile di Saronno ha creato un po’ di fuggi fuggi ma i militari sono riusciti a bloccare alcuni ragazzi. Sono stati portati in caserma dove sono stati identificati. Sono arrivate le prime denuncia per rapina consumata per il minorenne che ha strappato il casco al cislaghese e per lesioni personale per il complice che ha spento la sigaretta in faccia ad un ragazzo. Le indagini dei carabinieri proseguono con l’identificazione, anche grazie alle testimonianze delle vittime e alle immagini della videosorveglianza, di tutti i giovani varesini e mozzatesi coinvolti nell’azione di bullismo.