BRIANZA – “Quello delle baby gang è un problema nazionale e va affrontato con determinazione per evitare che questo fenomeno dilaghi ulteriormente nelle nostre città. Bene la proposta a firma Matteo Salvini per contrastare le violenze, gestire i reati commessi da minori – nella maggior parte dei casi di origine nordafricana – e introdurre misure per facilitare la rieducazione degli stessi: è un tema su cui ci battiamo da anni”. Così Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Regione Lombardia in merito al piano del Governo contro le baby gang.

“Anche i recenti fatti accaduti a Monza, nello scorso week end del Gran Premio di Formula 1, la notte del 3 settembre dimostrano l’urgenza di approvare nuove e più incisive misure come i lavori socialmente utili e l’abbassamento dell’età a 14 anni per essere imputabili. Mi auguro che il Consiglio dei Ministri di domani approvi il provvedimento – voluto dalla Lega – per contrastare la piaga delle baby gang e della delinquenza minorile nelle città e nelle periferie aumentando controlli e sanzioni garantendo pene certe” conclude Corbetta.

07091012