MILANO – La Lombardia prosegue sempre sullo stesso trend, anche se oggi è peggiorato il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi casi di positività al coronavirus scoperti. La buona notizia è che si confermano in calo i ricoveri ospedalieri ed in terapia intensiva.

Ecco i dati di oggi, sabato 13 giugno:

– i tamponi effettuati: 9.474

totale complessivo: 883.305

– attualmente positivi: 16.785 (-239)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 91.414

– i nuovi casi positivi: 210 (2,2% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 426

totale complessivo: 58.201

– in terapia intensiva: 96 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.252 (-105)

– i decessi: 23

totale complessivo: 16.428.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

