[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – E’ l’assessore al Welfare Giulio Gallera a commentare i dati sul contagio di oggi: “Dei 244 casi positivi rilevati oggi, e’ importante evidenziare che 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle Rsa e 8 ad operatori sanitari. Degli altri 147 casi positivi correlati a tamponi eseguiti su segnalazione delle Ats e dei medici di base, la maggior parte evidenzia un esito debolmente positivo”.

Chiara l’analisi: “Una situazione che secondo gli esperti, in base a quanto riferito dalle strutture delle Ats e dell’unità di prevenzione di Regione Lombardia, può essere determinata dalla presenza pregressa del virus nell’organismo e non a nuove insorgenze. Il coordinamento della rete ospedaliera evidenza un aumento del numero dei guariti e dei dimessi dagli ospedali”.

– i tamponi effettuati: 9.336

totale complessivo: 892.641

– attualmente positivi: 15.989 (-796)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 91.658

– i nuovi casi positivi: 244 (2,6 % il rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi:

totale complessivo: 59.220 (+1.019)

– in terapia intensiva: 94 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.116 (-136)

– i decessi: 21

totale complessivo: 16.449



Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14062020