SARONNO – Cosa ci fa un frigorifero in mezzo al marciapiede di via San Giuseppe a metà pomeriggio? E’ quello che si è chiesto l’assessore Gianpietro Guglianone qualche giorno fa quando attraversando la città per andare in Municipio ha visto un vecchio elettrodomestico decisamente datato e retrò in bella vista sull’ampio marciapiede a pochi passi dall’incrocio con via Verdi e via Vincenzo Monti.

“Sia che fosse lì perchè attendeva il ritiro degli ingombrati su appuntamento o che fosse stato impunemente abbandonato a pochi passi dal centro era comunque uno spettacolo che Saronno non si merita – spiega l’esponente della Giunta – così ho fatto quello che chiediamo di fare ai saronnesi ogni volta che vendono qualcosa che non va, ho avvisato l’ufficio competente”.

Nel giro di poche ore il frigorifero è stato rimosso dagli operai di Amsa ed Econord: “L’indignazione per il degrado urbano, per lo sporco e il disordine in città è legittimo ma non si deve fermare allo sdegno. Se accompagnato da una segnalazione telefonica, via mail all’ufficio competente ci permette di intervenire e di riportare l’ordine e il decoro che tutti vorremmo per Saronno”.