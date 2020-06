Sparatoria a Misinto: il cordoglio della comunità misintese per la morte di Bruno Piuri

MISINTO – Difficile raccogliere tutte le manifestazioni di sgomento, affetto e cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore per la morte di Bruno Piuri, 58enne deceduto all’ospedale di Saronno dopo essere stato raggiunto, al volto e al torace, da 5 colpi sparati dal vicino di casa al termine di una lite di vicinato.

Sono tantissimi i misintesi, le attività commerciali e le associazioni che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia (a partire dalla moglie e dalla figlia) alla banda di cui il 58enne era presidente e in generale alla comunità misintese. Ecco alcuni dei messaggi condivisi sulla pagina Facebook da amici, conoscenti e anche da chi lo vedeva semplicemente passare sul trattore.

(…) il Bruno Piuri che con il suo trattore segnava il passaggio delle stagioni. Trasportava la legna d’autunno, il grano d’estate, rimuoveva la neve da tutto il paese l’inverno. In questi ultimi dieci anni ho conosciuto meglio il Bruno (da noi così di dice, con l’articolo davanti). Quasi ogni giorno uscendo da casa lo vedevo mentre guidava i mezzi; mentre liberava il prato dalla legna per far pascolare i cavalli o mentre lo decorava con le balle di paglia dorate. Era un contadino, uno dei pochi rimasti. E lo era anche nei sentimenti: amava la sua famiglia, le cose semplici e autentiche, badava ai fatti più che alle parole, non aveva bisogno di grandi cose per essere contento, amava il suo lavoro e anche la gente (…)

Bruno sei nei Nostri Pensieri…

La tua Gentilezza Rara…

che i nostri pensieri ti accompagnino nel Tuo Viaggio…

Ciao Bruno R.I.P♥️

Gli amministratori e i membri del gruppo sono vicini alla famiglia Piuri in questo momento terribile.

Ci uniamo al vostro dolore

Non conoscevo il Bruno Piuri personalmente, lo intravedevo sul trattore,ma la cosa che più mi fa specie, e che perdere la vita per un litigio o una discussione , e veramente inaccettabile . Non lo concepisco . Mi dispiace per la famiglia , che dovrà fare i conti con il dolore e la mancanza di un proprio caro……. Condoglianze ..

Ciao Bruno, non ci sono parole in questo momento, esiste solo un grande vuoto nel cuore e tanti ricordi passati e indelebili. Sei una grande persona R.I.P.

Sentite condoglianze a tutti i tuoi cari.

Caro Bruno lasci un grande vuoto in tutti i Misintesi che ti portano nel cuore

Siamo noi oggi a darti il nostro doveroso saluto…tu non lo hai mai fatto mancare a tutti noi dall’alto del tuo trattore

R.I.P. un pensiero e un abbraccio a tutti i tuoi cari.

Quanto accaduto è il risultato della sconfitta dell’uomo, quando si arriva a risolvere le situazioni con la violenza e addirittura a togliere la vita ad altri, allora abbiamo perso tutti

Un forte abbraccio alla famiglia Piuri che si è dimostrata essere disponibile con tutti noi e con Misinto

mi rimarrà stampato nella mente il tuo sorriso ed il cenno di saluto che mi facevi col capo incrociandoti sul tuo trattore… buon viaggio bruno, sentite condoglianze a tutti i tuoi cari e proteggili dal cielo.