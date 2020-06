SARONNO / MISINTO – Dopo il giovedì con tanta gente in giro, forse per colpa dell’acquazzone del tardo pomeriggio il sabato sera in centro a Saronno non ha proposto certo una grande “movida”, aspetto negativo l’alta percentuale di persone in giro senza mascherina o con la mascherina abbassata, e parecchi bar e gelateria chiuse troppo presto.

Al rione Matteotti invece per una volta gli anarchici del centro sociale Telos e Luciano Silighini Garagnani per una volta sulla stessa lunghezza d’onda, “che bello il cinema sotto le stelle sul campetto da basket!”

Lutto in tutta la zona per la scomparsa di Bruno Piuri di Misinto, ucciso sabato scorso a colpi d’arma da fuoco da un vicino: ieri si è svolto il funerale.

Coronavirus, +10 casi ieri nel Varesotto.

Cislago, Luca Dosso della Lega è il nuovo vicesindaco di Cislago.

Su le mascherine! Appello del consigliere comunale saronnese Francesco Banfi ai giovani impegnati nella… movida.

