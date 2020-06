MILANO – Sono +143 oggi le persone positive al coronavirus in Lombardia: è questo il dato diffuso nel tardo pomeriggio odierno della Regione. Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia diventa così di 93.111 persone. Di essi gli attualmente positivi sono 13.638 ovvero -205 persone; non moltissimi comunque i tamponi odierni, +7.776 per un totale lombardo di 964.735.

I decessi sono stati oggi +3, per un totale di 16.573 dall’inizio della pandemia; in terapia intensiva restano 51 pazienti, oggi -2; i ricoverati non i terapia intensiva sono 1.047, oggi -213; i guariti o dimesse sono oggi +345, per un totale di 62.900.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: sanificazione all’ospedale di Saronno)

22062020