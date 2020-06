GERENZANO – Truffa a domicilio ai danni di una casalinga di mezza età residente in via Berra a Gerenzano: è stata lei stessa, presentando denuncia alle forze dell’ordine, a ripercorrere la propria disavventura; ci ha rimesso 150 euro in contanti che aveva in casa e gli ori di famiglia. A rubarli due falsi tecnici del gas, che erano riusciti a farsi aprire la porta paventato una fuga di metano ed il rischio di una esplosione.

Nella stessa palazzina i falsi tecnici del gas si sono fatti aprire la porta anche da due altri residenti ma non hanno preso niente, perchè non hanno trovato niente da rubare. L’episodio è accaduto lo scorso fine settimana, era indagano i carabinieri. Caso non isolato, comunque: anche durante questi mesi di emergenza per il coronavirus, si sono registrate pure in zona diverse truffe a domilicio, per fortuna non tutte riuscite, con malintenzionati a spacciarsi per tecnici di gas o acquedotto ed anche per personale medico o sanitario. A Uboldo c’è pure chi ha cercato di entrare nelle case dei cittadini con la scusa di “cercare il coronavirus nell’acqua del rubinetto”.

22062020