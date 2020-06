SARONNO – Probabilmente era caduto a causa del vento di giovedì mattina all’alba ma è stato fortunato perchè della sua presenza si sono accorti alcuni ragazzini saronnesi. Se l’è cavata con un bel spavento ma niente conseguenze, forse proprio l’intervento dei giovani saronnesi, il piccolo pipistrello che ora si trova in un’area verde protetta anche grazie all’intervento della polizia locale.

Il riferimento va al salvataggio effettuato mercoledì mattina da tre ragazzi. I giovani hanno notato recuperato dalla zona dei portici di corso Italia un piccolissimo pipistrello. L’hanno preso e si sono avviati verso casa per chiedere aiuto ai genitori. In piazza dei Mercanti, intorno alle 10,30, però si sono imbattuti in un pattuglia della polizia locale in servizio al mercato e hanno affidato loro il cucciolo. Gli agenti, visto che malgrado fosse intontito ed un po’ provato il pipistrello era vivo hanno deciso di portarlo all’oasi Wwf di Vanzago. Il pipistrello così piccolo da restare aggrappato al dito di una mano è così stato affidato ai volontari che lo aiuteranno a superare il trauma della caduta e a continuare la propria vita nell’oasi naturalistica.

