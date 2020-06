SARONNO – Un appello per aiutare, ancora una volta il circo Roma, rimasto bloccato a Saronno, precisamente nell’area di viale Europa durante il lockdowm. A lanciarlo ancora una volta gli amministratori del gruppo “Sei di Saronno oggi” che per tutta la durata dell’emergenza è rimasta accanto ai circensi catalizzando e organizzando le donazioni di saronnesi, dell’Amministrazione e delle azione per sostenere i costi di mantenimento del personale degli animali.

“Il circo Città di Roma deve ritornare a casa. Ha bisogno di carburante per i 30 mezzi della loro carovana. Per ringraziarci per quanto fatto per loro e per raccogliere quanto necessario per il carburante (circa 8.000 euro), organizza da venerdì 10 a domenica 12 luglio due spettacoli. Il primo alle 18 e il secondo spettacolo alle 21. Ogni spettacolo potrà ospitare, nel rispetto del distanziamento sociale, 200 persone, garantendo tutte le norme di sicurezza. Il costo del biglietto sarà di 6 euro a persona invece di 18 euro”.

Sempre per garantire la sicurezza e la partecipazione si stanno raccogliendo le adesioni: “Ho però la necessità di raccogliere le adesioni affinché sappiamo, da un lato, se ci sarà il numero minimo per organizzare lo spettacolo, dall’altro, se per lo spettacolo scelto non si supererà il numero massimo di cui sopra. In questo caso dovremo comunicarvi di scegliere per un’altra data oppure orario”. Per chi volesse prenotarsi è possibile scrivere a: [email protected] comunicando nome e cognome, vostro recapito o email di contatto, giorno e ora scelta e numero di partecipanti oppure chiamare al 3318314126 dove, nel caso lasciare le stesse informazioni in segreteria.

Dal gruppo che sta sostenendo il circo arriva un ringraziamento “per quanto avete fatto sino ad ora e grazie per quanto farete”.

26062020