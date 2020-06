SARONNO – SOLARO Ieri si è concluso il percorso scolastico nel liceo Gb Grassi della nostra ormai ex stagista Francesca Matteu.

Con un’ottima votazione Francesca ha concluso un’esame di maturità decisamente diverso da quello che si aspettava l’estate scorsa quando è entrata a far parte della redazione de ilSaronno.

“In questi mesi di quarantena – spiega la direttrice Sara Giudici – e anche nelle ultime settimane siamo rimasti in contatto con Francesca seguendo il suo percorso verso la maturità. E’ stata un’autentica emozione quando ci ha detto l’ottima votazione ottenuta ma anche quando ha condiviso con noi la presentazione realizzata per illustrare alla commissione l’alternanza scuola lavoro realizzata con la nostra testata l’estate scorsa”.

“E’ stato interessante vedere l’esperienza di stage con la nostra redazione raccontata da chi la vive “dall’altra parte” ma soprattutto da direttrice e come tutor di Francesca – ammette Giudici – mi ha emozionato l’ultima slide dove conclude con una foto dalla festa del settimo compleanno de ilSaronno “molto più di un’esperienza lavorativa”. Ne siamo lieti e speriamo che valga per tutti i ragazzi che collaborano con noi”.

A Francesca Matteu le congratulazioni dell’intera redazione, un in bocca al lupo per il suo futuro universitario e per il suo inizio come collaboratrice de ilSaronno.