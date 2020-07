MILANO – Risalgono i casi in Lombardia: oggi, assieme ad un incremento dei tamponi effettuati, è giunta anche la scoperta di un numero di casi superiore ai cento, mentre nei giorni scorsi si era sempre rimasti sotto, anche sensibilmente. Il dato odierno, appena diffuso da Regione Lombardia, è di 119 casi. In aumento rilevante i guariti, in calo i ricoverati, +5 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 11.812

totale complessivo: 1.114.827

– i nuovi casi positivi: 119 (di cui 33 a seguito di test

sierologici e 34 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 69.683 (+217)

(67.467 guariti e 2.216 dimessi)

– in terapia intensiva: 31 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 201 (-10)

– i decessi: 5

totale complessivo: 16.730.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

09072020