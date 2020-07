SARONNO – Molti saronnesi che hanno dovuto affrontare emergenze sanitarie in orario notturno se ne sono già accorti ma da qualche mese a Saronno è attivo il servizio dell’auto-infermieristica una sperimentazione destinata a durare sino a fine anno. I riscontri positivi da parte degli utenti non mancano e considerata la posizione strategia di Saronno al centro di più province decisamente popolosa è facile pensare che arriverà una riconferma del servizio che viene gestito dalla centrale operativa di Areu con la collaborazione di Croce Rossa Saronno che garantisce una tempestiva risposta a tutte le emergenze sanitarie in Lombardia.

E’ un mezzo utilizzato da Areu per le situazione di emergenza. Si tratta del medesimo veicolo che tutti conoscono come automedica. Ha gli stessi colori e anche la stessa dotazioni in termine di strumenti e di supporti. Diverso è l’equipaggio: a bordo con l’autista c’è un infermiere professionale pronto e specializzato nell’affrontare gli interventi d’urgenza. Insomma una figura fortemente specializzata con competenze specifiche anche per collaborare con il personale dell’ambulanza che si trova sul posto coordinandone il lavoro. La vettura che fa base a Saronno è quindi un supporto importante per i casi più complessi o critici che si trovano a gestire i mezzi che operano nel comprensorio con Areu. Al momento il servizio è attivo in orario notturno con il mezzo che viene gestito dalla squadra formata da un infermiere specializzato in questo tipo di emergenza con un’autista che ha con una qualifica di base per il soccorso.

16072020