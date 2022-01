x x

CISLAGO / TURATE – Mezzi di soccorso mobilitati per un incidente che avrebbe coinvolto un velivolo e comunque un oggetto presente nel cielo, che è stato visto cadere in zona Massina di Cislago, al confine con Turate: il fatto è accaduto oggi alle 20, sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso proveniente da Como, oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno ed i vigili del fuoco con diversi veicolo, provenienti da Saronno e da altri comandi. Al momento non si è a conoscenza di ulteriori particolari, se non che Areu – il coordinamento per le emergenze sanitarie in Lombardia – ha attivato tutte le procedure di soccorso.

Secondo quanto riferito da Areu, il fatto è accaduto nelle vicinanze del supermercato D’Ambros in via per la Massina.

Seguono aggiornamenti

(foto archivio)

21012022