Ex Parma, Banfi: “Una colata di cemento versata da sindaco e Lega”

SARONNO – “Un supermercato, due palazzi alti dieci e dodici piani, una strada, una pista ciclabile che sorge e muore lì, parcheggi a raso, nuovi spazi per Saronno Servizi, niente più alberi nè verde pubblico eccetto una ridimensionata area cani”.

Così il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi ritorna a parlare dell’ex Parma, area dismessa di via Marconi per cui l’Amministrazione comunale ha presentato una variante nell’ultima seduta del consiglio comunale.

“Riassumo così il piano attuativo che la Lega e Fagioli hanno votato per l’ex Parma e le proprietà comunali che oggi sono a verde.

Non entro nel merito dei volumi, delle altezze e delle destinazioni d’uso degli edifici che sono secondo il Pgt vigente e, stranamente per come ci ha abituati la Lega, non sono stati oggetto di variante: se tutto fosse stato “normale” sarebbe infatti bastata l’approvazione in giunta.

Si è invece approdati al consiglio comunale perchè il sindaco Alessandro Fagioli ha imposto all’attuatore di variare le dislocazioni degli edifici proponendo una permuta con le proprietà comunali che sono oggi a verde pubblico, parco giochi, area cani. Così, per incassare il sì leghista al progetto, all’attuatore è stato necessario spostare il supermercato adesso ai condomini già esistenti sulla via Piave.

Per accedere alla struttura commerciale si è reso necessario creare una strada che formerà un nuovo -pericoloso- incrocio sulla via Piave e sfocerà in via Montegrappa (forse un tentativo di sistemare il pasticcio derivante dal senso unico di via Doberdò/san Michele?). Una pista ciclabile non prevista nei piani comunali permetterà ai ciclisti di sfrecciare tra via Piave e via Montegrappa costituendo un inutile singhiozzo di mobilità dolce essendo completamente slegato da altro.

Ci saranno in totale cento parcheggi buona parte dei quali a servizio del supermercato, ma rispetto agli attuali si avranno ex novo una quarantina scarsa.

Motivo di questo completo ripensamento è la volontà del sindaco Fagioli di accorpare al Palaexbo i terreni che secondo il Pgt andranno dalla ex Parma al comune in modo che “Saronno Servizi li metta a reddito”: in sostanza dopo il campo di paddle arriveranno campi di calcetto, tennis o beach volley… naturalmente fruibili a pagamento. Non esisterà perciò più alcun verde pubblico, non ci saranno più giochi pubblici.

L’ultimo scampolo pubblico sarà l’area cani… tutti i saronnesi dovranno perciò essere grati alla cinofobia del sindaco: meglio non farli arrabbiare! Credo che quanto avvenuto sia un record: come certificato dal voto di consiglio per la prima volta le colate di cemento saranno versate non “dai palazzinari”, ma direttamente dal sindaco e dalla Lega”

(foto: Banfi durante l’ultimo consiglio comunale)

17072020