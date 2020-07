SOLARO – Prove di normalità e di divertimento con lo Spettacolo-Concerto “Sensazioni di leggera follia” messo in scena dalla compagnia Stradestorie sabato 25 luglio alle 20.30 in Villa Borromeo. L’evento, uno spettacolo di letture, musica ed intrattenimento, vuole rappresentare un momento di comunità verso una rapida ripresa in totale sicurezza. Per accedere è necessaria la prenotazione: al numero 0296984470 oppure via mail a [email protected].

Davide Panetti, consigliere con delega al Tempo libero: “Durante questo periodo di asocialità forzata e incertezza, nell’attesa che tutto migliori, siamo felici come Amministrazione Comunale di proporre un gruppo di artisti che, interagendo con gli spettatori, sempre nel rispetto delle norme antiCovid vigenti, presenta uno spettacolo-concerto. Attraverso un percorso di testi, poesie e canzoni gli artisti accompagneranno lo spettatore in un percorso interattivo e coinvolgente che, con ironia e leggerezza, affronterà tematiche importanti quali ansia e incertezza del quotidiano. Esagerare è spesso la parola d’ordine per andare incontro alla giornata; ogni piccola cosa diventa una fobia, quando invece ci farebbe bene un po’ di leggerezza per ridare il giusto peso alle cose. Invito quindi tutti a contattare l’Ufficio Tempo libero per prenotare l’ingresso che sarà gratuito e su prenotazione”.

