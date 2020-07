Stop alle soste selvagge in zona Greenland: scattano i divieti

LIMBIATE – E’ stata pubblicata lunedì 20 luglio e ieri 21 luglio sono comparsi i cartelli di divieto di sosta lungo la via Del Laghetto, nella zona di Greenland.

La tolleranza dei limbiatesi residenti nell’area del Parco delle Groane era arrivata ormai al limite e l’amministrazione comunale è corsa così ai ripari, introducendo il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro di via Del Laghetto, nel tratto di collegamento tra via Lombra e il Rondò Sud.

In particolare nei fine settimana del periodo estivo, la zona limitrofa alla piscina “Il Gabbiano” è presa d’assalto dalle auto tanto che, quando l’area antistante l’impianto natatorio risulta tutta occupata, i veicoli vengono sistematicamente posteggiati in maniera indisciplinata lungo la via Del Laghetto, rendendo più stretto il passaggio tra via Lombra e il Rondò Sud e intasando il traffico. Numerose le segnalazioni in comune e le chiamate alla polizia locale per interventi urgenti.

Da ieri la sosta sarà definitivamente interdetta e i frequentatori della piscina sono avvisati: non verranno tollerati comportamenti irrispettosi della nuova disciplina.

22072020

(nella foto: i nuovi cartelli di divieto di sosta in via Del Laghetto)