SARONNO – Con ancora negli occhi l’incredibile finale di partita di gara 2 tra Bollate e Saronno (vittoria bollatese 12-11) la serie A1 softball si prepara a tornare immediatamente sui diamanti per il nuovo weekend, con il girone A che disputerà la terza giornata di ritorno mentre nel girone B andrà di scena la terza giornata d’andata. Le partite, dove non diversamente specificato, si giocheranno sabato 25 luglio alle 18. E le saronnesi sul diamante di via De Sanctis ospitano le campionesse d’Italia del Bussolengo: altra partitona, dunque, per Alice Nicolini (foto) e compagne. Con tante giocatrici in gran forma, da Valeria Bettinsoli all’ultima arrivata, l’americana Sarah Edwards, ci sono tutte le premesse per divertirsi.

L’altra gara, alle 14, è Thunders Castellana-Mkf Bollate, riposa la Rheavendors Caronno.

Classifica Girone A: Inox Team Saronno, Rheavendors Caronno e MKF Bollate (3 vittorie 1 sconfitta) .750; Bussolengo Softball (1-3) .250; Metalco Thunders Castellana (0-4), .000.

Nel girone B Forlì-Collecchio e domenica 26 alle 11 Sestese-Pianoro. Classifica Girone B: Poderi Dal Nespoli Forlì (4 vittorie, 0 sconfitte), 1.000; Blue Girls Pianoro (2-2), .500; Collecchio Softball e Sestese Softball (1-3), .250.

In rispetto alle norme anti-covid, si gioca ovunque a porte chiuse.

25072020