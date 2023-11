SARONNO – Colpo di scena nel “mercato” del softball serie A1: la “storica” lanciatrice dell’Inox Team Saronno, e titolare dell’Italia del “batti e corri”, ha deciso di lasciare la società saronnese. Alice Nicolini nella prossima stagione non vestirà dunque più la maglia nerazzurra. A darne notizia è proprio il club di Saronno: “Il Saronno Softball comunica che l’atleta Alice Nicolini ha deciso di non continuare la propria carriera con la società nerazzurra e pertanto non farà parte della rosa per la prossima stagione. Tutta la società augura alla giocatrice le migliori fortune per le prossime avventure sportive”.

Classe 1995, Nicolini ha contributo alla continua crescita del Saronno, che negli ultimi anni ha ottenuto importanti successi in Italia e in Europa.

Non è noto il club di destinazione di Nicolini.

Tempo di grandi novità, quindi, per l’Inox Team Saronno: nei giorni scorsi l’addio al manager Steven Manson ed alla coach Giovanna Palermi, e l’arrivo della nuova allenatrice, la venezuelana Zulyema Cirimele.

Nell’ultima stagione l’Inox Team Saronno ha conquistato la Coppa Italia.

(foto Laura Massarenti: la lanciatrice ormai ex Saronno, Alice Nicolini)

