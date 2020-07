Raccolta fondi per i volontari del territorio di Misinto

MISINTO – Continua la raccolta fondi per aiutare il gruppo di volontari del comune di Misinto. Il traguardo da raggiungere è 3.000 euro da devolvere all’attività di volontariato sul territorio. La raccolta finanzierà l’acquisto di materiale e attrezzature indispensabili per le attività del gruppo come divise, attrezzature tecniche e dispositivi di protezione individuale. L’iniziativa è stata attivata sulla piattaforma Gofundme e sostenuta dalla lista Nuovi Orizzonti. «L’obbiettivo è di raggiungere quanto meno la quota minima fissata per la raccolta fondi al fine di acquistare magliette e gilet di servizio per i volontari al lavoro sul territorio e di scorta alla bella iniziativa del pedibus», spiega il consigliere comunale Luca Nobile a nome degli organizzatori della raccolta fondi. «Anche una piccola donazione può aiutare. Ricordiamo inoltre che chiunque puoi aderire ai gruppi». Per informazioni è possibile contattare direttamente gli uffici comunali che sapranno indicare i responsabili di settore secondo la disponibilità di ognuno».

(in foto i volontari al lavoro per una pulizia del verde)

27072020